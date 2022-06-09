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МИД Азербайджана ответил Лаврову

МИД Азербайджана ответил Лаврову "Мы хотели бы отметить, что деятельность комиссий по делимитации, созданных Азербайджаном и Арменией, направлена на делимитацию государственной границы двух стран, как и было запланировано изначально".
Внешняя политика
9 июня 2022 г. 17:41
МИД Азербайджана ответил Лаврову

Деятельность комиссии по делимитации, созданной Азербайджаном и Арменией, направлена на определение государственной границы между двумя странами. Это и было целью ее создания.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя высказывание главы МИД России Сергея Лаврова во время его поездки в Армению.

"Процесс делимитации не предусматривает рассмотрение какого-либо вопроса, выходящего за рамки азербайджано-армянской государственной границы, в том числе вопросов, связанных с территорией Азербайджана, на которой временно размещен российский миротворческий контингент", - сказала представитель азербайджанского МИД.

Напомним, что отвечая на вопрос о селе Фаррух на совместном брифинге со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация будет рассматриваться в рамках работы по делимитации.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry reacts to Lavrov's statement
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Lavrova cavab verib

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