МИД Азербайджана ответил Ирану

Комментарий пресс-секретаря МИД Ирана Насира Канани в связи с объявлением четырех сотрудников посольства Ирана в Азербайджане "персонами нон грата" в связи с их деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции,

Комментарий пресс-секретаря МИД Ирана Насира Канани в связи с объявлением четырех сотрудников посольства Ирана в Азербайджане "персонами нон грата" в связи с их деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции, предвзят и эмоционален.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Относительно заявления иранской стороны о том, что предпринятые Азербайджаном меры противоречат принципам добрососедства, сообщаем, что незаконная деятельность на территории Азербайджана несовместима с добрососедскими отношениями и предпринятые шаги находятся в рамках Венской конвенции", - отметил он.

"Исламская солидарность исключает использование религии в политических целях, вмешательство во внутренние дела соседей-мусульман и в то же время не предусматривает поддержку военной оккупации территорий мусульманской страны.

Азербайджан всегда устанавливал отношения со своими соседями на основе принципа взаимности и никогда не был заинтересован в разрыве этих отношений. Адекватные меры, предпринимаемые Азербайджаном, всегда были ответом на провокационные шаги", - подчеркнул Айхан Гаджизаде.

6 апреля четыре сотрудника посольства Ирана в Азербайджане - дипломаты Мирмахди Мирсалампур Шариф, Гурбанали Пурмярджан Варджови, Хади Могадам и Эсгер Бахары Хош Мянзяр - были объявлены персонами нон-грата.

Им дали 48 часов, чтобы покинуть страну.