МИД Азербайджана ответил Human Rights Watch: Мы отвергаем все обвинения

"Призываем международные институты воздержаться от предвзятой позиции и обеспечить полную беспристрастность при составлении отчетов о постконфликтной ситуации в регионе", - заявили в МИД Азербайджана

"Азербайджан привержен соблюдению международных норм, включая международное гуманитарное право и права человека. Мы отвергаем утверждения организации Human Rights Watch (HRW) о том, что с военнопленными не обращаются в соответствии с Женевскими конвенциями".

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе МИД Азербайджана в ответ на обвинения в докладе организации Human Rights Watch о якобы жестоком обращении с армянскими пленными.

"К сожалению, недавний доклад, в котором со стороны HRW утверждается о случаях жестокого обращения с армянскими пленными, носит односторонний характер, не отражает объективной ситуации. Систематичность таких отчетов, основанных на безосновательных доказательствах и непроверенных фактах, ставит под сомнение их достоверность.

Со всеми армянскими военнопленными и гражданскими лицами, содержащимися в Азербайджане, обращались в соответствии с требованиями Женевских конвенций 1949 года. Они не подвергались пыткам, унижениям и жестокому обращению, им была оказана необходимая медицинская помощь, и каждый из них прошел медицинское обследование во время задержания. При осмотре следов травм не обнаружено (за исключением травм, полученных в ходе боевых действий).

Что касается утверждений о наличии в Азербайджане военнопленных, то хотелось бы подчеркнуть, что Азербайджан вернул в Армению всех военнопленных. Это было согласовано в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года.

С октября 2020 года армянских военнопленных и гражданских лиц регулярно посещали представители Международного Комитета Красного Креста, а также им разрешались телефонные и видеозвонки с членами их семей.

Кроме того, представители Аппарата омбудсмена Азербайджанской Республики, посетив места содержания военнопленных и гражданских лиц, ознакомились с созданными условиями.

В Азербайджане возбуждены уголовные дела против лиц, предположительно связанных со случаями злоупотребления. Напомним, что, несмотря на неоднократные обращения и многочисленные обвинения, Армения не инициировала каких-либо расследований в связи с унизительным обращением с азербайджанскими пленными и гражданскими лицами, содержащимися под стражей.

Правительство Армении пытается запутать контекст, в котором были произведены аресты. Лица, задержанные в Азербайджане после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, предусматривающего прекращение конфликта, не считаются военнопленными. Те, кто был направлен Арменией на территорию Азербайджана в период после подписания указанного трехстороннего заявления с целью осуществления провокационной и террористической деятельности, не являются военнопленными и не могут считаться военнопленными в соответствии с международным гуманитарным правом. Задержанные несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджанской Республики. С задержанными обращаются в рамках международных требований по правам человека и законодательства Азербайджана.

Еще раз подчеркиваем, что Азербайджан вернул всех заключенных, классифицированных как военнопленные.

Правительство Азербайджана призывает HRW обратить внимание на факты жестокого обращения со стороны Армении в отношении азербайджанских военнопленных и гражданских заключенных, а также тысяч пропавших без вести азербайджанцев.

В результате Первой Карабахской войны пропало без вести 3 890 азербайджанцев, их судьба до сих пор неизвестна. Среди пропавших без вести - 3 171 военный, 719 гражданских лиц (в том числе 71 ребенок, 267 женщин, 326 пожилых людей). По свидетельским показаниям, 1 480 бывших азербайджанских военнопленных, в грубое нарушение международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года, подвергались пыткам, с ними плохо обращались и содержали в унизительных условиях. Возбуждено уголовное дело в отношении 35 человек, которые были признаны виновными в унизительном обращении и пытках в отношении азербайджанских пленных и задержанных. Имена этих лиц были представлены в Интерпол.

Имеются широко распространенные в социальных сетях многочисленные свидетельства, в том числе видеоматериалы, свидетельствующие о жестоком обращении с азербайджанскими военнопленными со стороны вооруженных сил Армении во время последних военных действий.

Mütəxəssis rəyləri, şəxsi ifadələr və digər materiallar məhbusların böyük əksəriyyətinin fiziki işgəncə və qeyri-insani rəftara məruz qaldıqlarını təsdiqləyib.

Все пленные и гражданские лица, ранее задержанные в Армении, а затем возвращенные в Азербайджан, прошли судебно-медицинскую экспертизу и были допрошены об условиях содержания. Экспертные заключения, личные показания и другие материалы подтвердили, что подавляющее большинство заключенных подвергались физическим пыткам и бесчеловечному обращению.

Хотелось бы отметить, что в отличие от Азербайджана, правительство Армении отказалось расследовать эти обвинения.

Мы призываем соответствующие международные институты воздержаться от предвзятой позиции и обеспечить полную беспристрастность и профессиональное отношение при составлении отчетов о постконфликтной ситуации в регионе", - заявили в МИД Азербайджана.