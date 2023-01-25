О нас

МИД Азербайджана ответил Госдепартаменту США

МИД Азербайджана ответил Госдепартаменту США Было бы уместно призвать армянскую сторону выполнить взятые на себя обязательства и прекратить незаконную деятельность
Внешняя политика
25 января 2023 г. 12:24
МИД Азербайджана ответил Госдепартаменту США

"Было бы уместно призвать армянскую сторону выполнить взятые на себя обязательства и прекратить незаконную деятельность".

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

Он отметил, что более 1000 автомобилей, доставляющих грузы в Карабахский регион Азербайджана, доказывают обратное тому, что заявил 24 января Госдепартамент США.

24 января официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга призвал Азербайджан снять т.н. "блокаду" на Лачынской дороге.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan MFA to US Department of State: It would be appropriate to call on Armenian side to fulfill obligations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN ABŞ Dövlət Departamentinə cavab verib

Экслюзивные новости

Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
20 января 2023 г. 16:52
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
20 января 2023 г. 14:56
Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении
Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении
19 января 2023 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi