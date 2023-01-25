МИД Азербайджана ответил Госдепартаменту США

Было бы уместно призвать армянскую сторону выполнить взятые на себя обязательства и прекратить незаконную деятельность

"Было бы уместно призвать армянскую сторону выполнить взятые на себя обязательства и прекратить незаконную деятельность".

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

Он отметил, что более 1000 автомобилей, доставляющих грузы в Карабахский регион Азербайджана, доказывают обратное тому, что заявил 24 января Госдепартамент США.

24 января официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга призвал Азербайджан снять т.н. "блокаду" на Лачынской дороге.