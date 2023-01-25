МИД Азербайджана ответил главе МИД Армении

Выступление главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Комитете по иностранным делам Европейского парламента является наглядным примером лицемерия.

Выступление главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Комитете по иностранным делам Европейского парламента является наглядным примером лицемерия.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Так, предложение Мирзояна решить сложившуюся вокруг Лачынской дороги ситуацию силовым путем является серьезной угрозой. "Призывы армянского руководства к войне не является чем-то новым. Еще в 2019 году премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил мысль "Карабах - это Армения», а ныне экс-министр Тоноян заявлял о "новой войне за новые земли".

Предложенный Мирзояном военный вариант решения вопроса говорит о том, что Армения не извлекла урок из истории и до сих пор не осознает, чем для нее закончилась 30-летняя оккупация азербайджанских земель. Подобная авантюра Армении дожна быть пресечена", - говорится в заявлении МИД.

В документе отмечается, что, видимо, безразличное отношение Евросоюза и других международных организаций на представленные Азербайджаном доказательства и факты грубого нарушения Арменией взятых на себя после войны 2020 года обязательств (отказ вывести армянские вооруженные подразделения с азербайджанской территории, незаконная деятельность, переброска военных по Лачынской дороге и прочее) в очередной раз воодушевило Армению.

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