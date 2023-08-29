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МИД Азербайджана ответил французскому министру: Призываем прекратить провокационные заявления

МИД Азербайджана ответил французскому министру: Призываем прекратить провокационные заявления Заявления министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, противоречащие миру и стабильности в регионе и демонстрирующие проармянскую позицию, неприемлемы.
Внешняя политика
29 августа 2023 г. 17:20
МИД Азербайджана ответил французскому министру: Призываем прекратить провокационные заявления

Заявления министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, противоречащие миру и стабильности в регионе и демонстрирующие проармянскую позицию, неприемлемы.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, комментируя высказывания министра Катрин Колонна на конференции послов.

"Игнорирование фактов оккупации Арменией азербайджанских земель на протяжении почти 30 лет, политики этнических чисток, геноцида и массовых убийств, осуществленных Арменией в отношении азербайджанцев, грубого нарушения прав около 1 млн азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, разрушения и разграбления азербайджанских городов и сел, уничтожения принадлежащих азербайджанцам культурных ценностей и исторических памятников, неполного вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, а также неспособность остановить военно-политические провокации, осуществляемые Арменией после войны 2020 года, являются примерами незаконного и безнравственного подхода", - подчеркнул представитель МИД.

A.Гаджизаде отметил, что в рамках национального законодательства Азербайджана предпринимаются усилия по реинтеграции проживающих в Карабахском регионе армян в политическую, социальную и экономическую сферы жизни нашей страны, и совершенно неправильно препятствовать этим усилиям своими заявлениями.

"Мы еще раз призываем французскую сторону положить конец подобным провокационным заявлениям", - заявил представитель МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA responds to French minister 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN fransalı nazirə cavab verib: "Fransa tərəfini təhrikçi və təxribatçı fikirlərə son qoymağa çağırırıq"

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