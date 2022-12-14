МИД Азербайджана ответил Франции, США и ЕС

Утверждения министерства иностранных дел Франции о том, что дорога Шуша-Лачын якобы закрыта Азербайджаном и что в результате этого может возникнуть гуманитарный кризис, не имеют под собой никаких оснований.

Утверждения министерства иностранных дел Франции о том, что дорога Шуша-Лачын якобы закрыта Азербайджаном и что в результате этого может возникнуть гуманитарный кризис, не имеют под собой никаких оснований.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

В ответ на заявления пресс-секретарей Министерства Европы и иностранных дел Франции, Государственного департамента США и представителя внешнеполитической службы Европейского союза, призвавших Азербайджан открыть Лачынскую дорогу, официальный представитель МИД Азербайджана подчеркнул, что в отличие от Армении, которая постоянно препятствует открытию коммуникаций в регионе, азербайджанская сторона, в соответствии со своими обязательствами, за последние два года реконструировала Лачынскую дорогу и создала условия для использования дороги в гуманитарных целях.

"Игнорирование незаконной экономической деятельности, разграбления природных ресурсов и экологического ущерба, осуществляемых в этих районах в течение последних 30 лет, а также использование Лачынской дороги как для военных провокаций, так и для незаконной экономической деятельности, вопреки пункту 6 Трехстороннего заявления, говорят о предвзятости этих стран к данным вопросам. В то же время, отсутствие внимания к минному террору, совершаемому в отношении гражданского населения на территории Азербайджана с использованием Лачынской дороги, вызывает серьезную озабоченность.

Акция протеста, проводимая представителями азербайджанского гражданского общества и экологическими активистами на дороге Шуша-Лачын в последние несколько дней, является результатом легитимного выражения недовольства азербайджанской общественности в связи с упомянутой незаконной деятельностью, и к этой позиции гражданского общества следует относиться с уважением. Целью данной акции не является блокирование каких-либо дорог, гражданские транспортные средства могут свободно передвигаться в обоих направлениях.

Что касается гуманитарной ситуации в регионе, еще раз заявляем, что азербайджанская сторона готова обеспечить гуманитарные потребности армян, проживающих на наших территориях", - сказал представитель МИД Азербайджана.