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МИД Азербайджана ответил Европейскому союзу

МИД Азербайджана ответил Европейскому союзу Азербайджанская сторона высоко ценит поддержку Европейского союза в вопросе установления мира и стабильности в регионе, переговоров по мирному процессу с Арменией. Тем не менее, подход, продемонстрированный верховным представителем Европейского союза по м
Внешняя политика
27 июля 2023 г. 11:01
МИД Азербайджана ответил Европейскому союзу

Азербайджанская сторона высоко ценит поддержку Европейского союза в вопросе установления мира и стабильности в регионе, переговоров по мирному процессу с Арменией. Тем не менее, подход, продемонстрированный верховным представителем Европейского союза по международным отношениям и политике безопасности Жозепом Боррелем к ситуации в регионе в заявлении от 26 июля, основанном на ложной пропаганде и политических манипуляциях армянской стороны, вызывает сожаление.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление верховного представителя Европейского Союза по внешним связям и политике безопасности Жозепа Борреля о ситуации в регионе.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA responds to EU High Representative 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Avropa İttifaqına cavab verib

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