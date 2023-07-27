МИД Азербайджана ответил Европейскому союзу

Азербайджанская сторона высоко ценит поддержку Европейского союза в вопросе установления мира и стабильности в регионе, переговоров по мирному процессу с Арменией. Тем не менее, подход, продемонстрированный верховным представителем Европейского союза по м

Азербайджанская сторона высоко ценит поддержку Европейского союза в вопросе установления мира и стабильности в регионе, переговоров по мирному процессу с Арменией. Тем не менее, подход, продемонстрированный верховным представителем Европейского союза по международным отношениям и политике безопасности Жозепом Боррелем к ситуации в регионе в заявлении от 26 июля, основанном на ложной пропаганде и политических манипуляциях армянской стороны, вызывает сожаление.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление верховного представителя Европейского Союза по внешним связям и политике безопасности Жозепа Борреля о ситуации в регионе.