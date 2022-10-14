О нас

МИД: Категорически отвергаем беспочвенные обвинения Макрона в адрес Азербайджана

МИД: Категорически отвергаем беспочвенные обвинения Макрона в адрес Азербайджана Однобокие высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, направленные против Азербайджана в его интервью, рассчитанном в основном на внутреннюю аудиторию, открыто защищают Армению, неприемлемы.
Внешняя политика
14 октября 2022 г. 13:26
МИД: Категорически отвергаем беспочвенные обвинения Макрона в адрес Азербайджана

Однобокие высказывания в интервью президента Франции Эммануэля Макрона, направленные против Азербайджана, рассчитанные в основном на внутреннюю аудиторию и открыто защищающие Армению, неприемлемы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Мы категорически отвергаем беспочвенные обвинения, высказанные главой французского государства в адрес Азербайджана" - говорится в заявлении.

В комментарии министерства в связи с высказываниями Э.Макрона в адрес Азербайджана подчеркнуто, что президент Франции является тем руководителем государства, который не проронил ни одного слова о тридцатилетней оккупации Арменией территорий Азербайджана, о незаконной деятельности на этих землях, о нарушении территориальной целостности Азербайджана и прав сотен тысяч азербайджанцев вопреки основополагающим принципам международного права, о невыполнении резолюций ООН, несмотря на сопредседательство в Минской группе.

"К сожалению, президент Франции умалчивает о невыполнении Арменией положений трехстороннего заявления, угрозе безопасности в регионе установкой мин на территории Азербайджана. В свою очередь, Азербайджан, даже с учетом невозможности продолжения деятельности Минской группы, не отказался от посреднической инициативы президента Франции в процессе нормализации отношений между двумя странами и по сегодняшний день при посредничестве Макрона прошли четырехсторонние встречи 4 февраля и 6 октября 2022 г. Однако мысли, высказанные президентом Франции в отношении Азербайджана, ставят под серьезное сомнение нейтральность и беспристрастность его посреднических усилий.

Усилия Азербайджана обеспечить мир, стабильность и развитие в регионе, а также нормализовать ситуацию с соблюдением международно-правовых принципов заставляют нас пересмотреть свое отношение к посредническим усилиям этой страны ввиду односторонней позиции Франции и беспочвенных обвинений с ее стороны", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MFA: We strongly reject Macron's baseless accusations against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Emmanuel Makrona cavab verib: "Əsassız ittihamları rədd edirik"

Другие новости из категории

Боррель: ЕС привержен продолжению усилий для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе
Боррель: ЕС привержен продолжению усилий для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе
14 октября 2022 г. 14:37
Президент Ильхам Алиев принял участие в Саммите глав государств СНГ в Астане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в Саммите глав государств СНГ в Астане
14 октября 2022 г. 14:15
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств СНГ
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств СНГ
14 октября 2022 г. 13:48
Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения договорились о признании территориальной целостности друг друга
Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения договорились о признании территориальной целостности друг друга
14 октября 2022 г. 13:09
Совет глав государств СНГ принял ряд решений в области обеспечения безопасности
Совет глав государств СНГ принял ряд решений в области обеспечения безопасности
14 октября 2022 г. 12:59
Главы МИД Азербайджана, России и Армении обсудили разблокировку транспортных коммуникаций
Главы МИД Азербайджана, России и Армении обсудили разблокировку транспортных коммуникаций
14 октября 2022 г. 12:40
В столице Казахстана завершилась встреча глав государств СНГ
В столице Казахстана завершилась встреча глав государств СНГ
14 октября 2022 г. 12:28
Джейхун Байрамов: Контакты между сторонами после трехсторонней встречи глав МИД продолжались
Джейхун Байрамов: Контакты между сторонами после трехсторонней встречи глав МИД продолжались
14 октября 2022 г. 11:55
Путин назвал заявление Макрона по Карабаху некорректным и неприемлемым
Путин назвал заявление Макрона по Карабаху "некорректным и неприемлемым"
14 октября 2022 г. 11:27
Путин пригласил лидеров Азербайджана и Армении на встречу в Россию
Путин пригласил лидеров Азербайджана и Армении на встречу в Россию
14 октября 2022 г. 11:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi