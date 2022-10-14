МИД: Категорически отвергаем беспочвенные обвинения Макрона в адрес Азербайджана

Однобокие высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, направленные против Азербайджана в его интервью, рассчитанном в основном на внутреннюю аудиторию, открыто защищают Армению, неприемлемы.

Однобокие высказывания в интервью президента Франции Эммануэля Макрона, направленные против Азербайджана, рассчитанные в основном на внутреннюю аудиторию и открыто защищающие Армению, неприемлемы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Мы категорически отвергаем беспочвенные обвинения, высказанные главой французского государства в адрес Азербайджана" - говорится в заявлении.

В комментарии министерства в связи с высказываниями Э.Макрона в адрес Азербайджана подчеркнуто, что президент Франции является тем руководителем государства, который не проронил ни одного слова о тридцатилетней оккупации Арменией территорий Азербайджана, о незаконной деятельности на этих землях, о нарушении территориальной целостности Азербайджана и прав сотен тысяч азербайджанцев вопреки основополагающим принципам международного права, о невыполнении резолюций ООН, несмотря на сопредседательство в Минской группе.

"К сожалению, президент Франции умалчивает о невыполнении Арменией положений трехстороннего заявления, угрозе безопасности в регионе установкой мин на территории Азербайджана. В свою очередь, Азербайджан, даже с учетом невозможности продолжения деятельности Минской группы, не отказался от посреднической инициативы президента Франции в процессе нормализации отношений между двумя странами и по сегодняшний день при посредничестве Макрона прошли четырехсторонние встречи 4 февраля и 6 октября 2022 г. Однако мысли, высказанные президентом Франции в отношении Азербайджана, ставят под серьезное сомнение нейтральность и беспристрастность его посреднических усилий.

Усилия Азербайджана обеспечить мир, стабильность и развитие в регионе, а также нормализовать ситуацию с соблюдением международно-правовых принципов заставляют нас пересмотреть свое отношение к посредническим усилиям этой страны ввиду односторонней позиции Франции и беспочвенных обвинений с ее стороны", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.