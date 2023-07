"Армения завидует успехам председательства Азербайджана в Движении неприсоединения".

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян.

"В отличие от Армении, Азербайджан никогда не злоупотреблял международными площадками и всегда был сторонником соблюдения норм и принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права", - отметил А.Гаджизаде.