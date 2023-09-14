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МИД Азербайджана ответил Армении

МИД Азербайджана ответил Армении В МИД Азербайджана назвали очередной политической авантюрой попытки Армении преподнести ответные меры, которые предпринял Азербайджан после многочисленных провокаций против территориальной целостности и суверенитета своих земель, как якобы оккупацию армян
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 11:37
МИД Азербайджана ответил Армении

В МИД Азербайджана назвали очередной политической авантюрой попытки Армении преподнести ответные меры, которые предпринял Азербайджан после многочисленных провокаций против территориальной целостности и суверенитета своих земель, как якобы оккупацию армянских территорий.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в комментарии к заявлению Министерства иностранных дел Армении от 13 сентября.

Гаджизаде напомнил, азербайджанская сторона предприняла ответные меры после многочисленных провокаций, совершенных армянской стороной в сентябре 2022 года, а также в мая и ноябре 2021 года.

"Попытка преподнести это как якобы оккупацию территорий Армении является частью политической авантюры Еревана", - сказал Гаджизаде.

Представитель МИД напомнил, что Армения это страна, которая на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией суверенные территории Азербайджана. Кроме того, несмотря итоги Отечественной войны 2020 года, Армения все еще не вернула 8 сел, являющихся территорией Азербайджана, а также вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, до сих пор не вывела незаконные вооруженные формирования с азербайджанских территорий, продолжает постоянные провокации, сказал он.

"Учитывая это, попытки Армении обвинить Азербайджан в оккупации своих земель это лишь фальшь и стремление исказить реалии", - сказал он.

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