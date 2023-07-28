МИД Азербайджана ответил Арарату Мирзояну

27 июля в интервью прессе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян высказал необоснованные домыслы, грубо искажающие переговорный процесс и договоренности, исторические факты, а также выдвинул претензии к территориальной целостности и суверенитету А

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью прессе 27 июля, помимо территориальных претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, выступил с необоснованными спекуляциями, грубо искажающими переговорный процесс и достигнутые соглашения, а также исторические факты.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу голословных высказываний министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Было заявлено, что проводимая армянской стороной антиазербайджанская кампания, отказ от взятых на себя обязательств на различных международных площадках, в том числе риторика, подрывающая переговоры по мирному соглашению и усилия международных посредников, в очередной раз демонстрируют, что Армения не заинтересована в мире и стабильности в регионе.

Важна реакция международного сообщества на агрессивную риторику министра иностранных дел Армении, который вместо того, чтобы поддерживать усилия Азербайджана по реинтеграции армянских жителей, представил провокационный и не вписывающийся ни в какую логику список пожеланий.

Вместе с тем, искажение истинных причин и сущности оставшегося в прошлом армяно-азербайджанского конфликта утверждениями, что причиной начавшегося с атак на азербайджанцев на территории Армении, их убийств, оккупации азербайджанских территорий, совершения здесь массовых убийств конфликта стали "права и безопасность населения Нагорно-Карабаха", неспособность министра иностранных дел Армении извлечь уроки из исторических ошибок, повторение вымышленных абстракций вроде "население и территория Нагорного Карабаха", является источником серьезной угрозы и опасности.

Отрицание Араратом Мирзояном факта насильственного изгнания азербайджанцев с их земель на территории нынешней Армении, утверждение о неприменении параллельного подхода к правам представителей Западно-азербайджанской общины и армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, отрицание переговоров об этом, нарушение Арменией соответствующих международных обязательств, ответственности в рамках конвенций, в том числе, говорит о желании оправдать политику этнической чистки, систематически и целенаправленно проводимой Арменией на протяжении десятилетий.