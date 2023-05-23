МИД Азербайджана ответил Арарату Мирзояну

Мы решительно осуждаем предвзятые заявления, в очередной раз озвученные министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 22 мая в ходе пресс-конференции с государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти.

Мы решительно осуждаем предвзятые заявления, в очередной раз озвученные министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 22 мая в ходе пресс-конференции с государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В заявлении отмечается, что неоднократно высказываемые армянскими официальными лицами необоснованные утверждения о том, что якобы создание Азербайджаном погранично-пропускного пункта "Лачын" блокирует дорогу, создает гуманитарные проблемы в регионе, затрудняет деятельность Международного комитета Красного Креста - это попытки Армении исказить реалии: "Как известно, через погранично-пропускной пункт проходят и армяне, и представители Международного комитета Красного Креста, и российский миротворческий контингент".

В МИД Азербайджана отметили, что Великобритании, являющейся членом Совбеза ООН, хорошо известно, что Армения в течение почти 30 лет удерживала азербайджанские территории под оккупацией, совершала массовые убийства и этнические чистки, а также, вопреки требованиям четырех резолюций Совбеза ООН, отказалась выводить свои вооруженные силы с территории Азербайджана.

"Поощрение Арменией отправки международной миссии на территорию Азербайджана, препятствование диалогу правительства Азербайджана с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана, расценивается как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Если Армения выступает за мир и спокойствие в регионе, она должна положить конец подобным вмешательствам.

Что касается утверждений о наличии армянских военнопленных на территории Азербайджана, отметим, что Азербайджан во многих случаях безвозмездно вернул в Армению захваченных во время войны военнопленных. А что касается группы армянских военнослужащих, посланных Арменией после войны с целью совершения военных провокаций на территории нашей страны, то армянскому руководству известно, что они не являются военнопленными. Несмотря на то, что Азербайджан, продемонстрировав добрую волю, вернул в Армению почти половину лиц из этой группы, армянская сторона отказывается вернуть сбившихся с пути и перешедших на территорию Армении двух азербайджанских военнослужащих, тем самым подрывая усилия по укреплению доверия.

Призываем Армению воздержаться от опасной риторики, наносящей ущерб обеспечению мира и безопасности в регионе, выполнять взятые на себя обязательства вместо того, чтобы продолжать необоснованно обвинять Азербайджан, тем самым вводя в заблуждение международную общественность", - отметили в МИД.