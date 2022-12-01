МИД: Резолюция Нацассамблеи Франции подрывает процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно отвергает антиазербайджанскую резолюцию Национальной ассамблеи Франции.

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно отвергает антиазербайджанскую резолюцию, принятую накануне Национальной ассамблеей Франции.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что лживая и клеветническая резолюция является очередной провокацией Франции в отношении Азербайджана: "Упомянутая резолюция направлена на подрыв процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также усилий по установлению мира и спокойствия в регионе. Резолюция, противоречащая нормам и принципам международного права, еще раз наглядно демонстрирует предвзятую политическую позицию Франции, соответственно ее неспособность выступать в качестве беспристрастного и справедливого посредника".

В частности, тот факт, что представитель французского правительства фактически поддержал эту резолюцию на слушаниях, еще раз показывает, что за этой резолюцией стоит французское правительство, которое в последнее время открыто выступало с антиазербайджанскими инициативами на различных платформах.

"В течение почти 25 лет Франция, ссылаясь на отведенную ей роль посредника в качестве оправдания, не давала оценки агрессии и оккупационной политике Армении и, следовательно, не пыталась урегулировать конфликт. Проведение открытой клеветнической кампании и выдвижение обвинений в адрес Азербайджана после того, как наша страна прекратила оккупацию и самостоятельно разрешила конфликт, является проявлением предвзятых намерений Франции", - отмечает МИД.