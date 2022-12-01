О нас

МИД: Резолюция Нацассамблеи Франции подрывает процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном

МИД: Резолюция Нацассамблеи Франции подрывает процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном Министерство иностранных дел Азербайджана решительно отвергает антиазербайджанскую резолюцию Национальной ассамблеи Франции.
Внешняя политика
1 декабря 2022 г. 09:44
МИД: Резолюция Нацассамблеи Франции подрывает процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно отвергает антиазербайджанскую резолюцию, принятую накануне Национальной ассамблеей Франции.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что лживая и клеветническая резолюция является очередной провокацией Франции в отношении Азербайджана: "Упомянутая резолюция направлена на подрыв процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также усилий по установлению мира и спокойствия в регионе. Резолюция, противоречащая нормам и принципам международного права, еще раз наглядно демонстрирует предвзятую политическую позицию Франции, соответственно ее неспособность выступать в качестве беспристрастного и справедливого посредника".

В частности, тот факт, что представитель французского правительства фактически поддержал эту резолюцию на слушаниях, еще раз показывает, что за этой резолюцией стоит французское правительство, которое в последнее время открыто выступало с антиазербайджанскими инициативами на различных платформах.

"В течение почти 25 лет Франция, ссылаясь на отведенную ей роль посредника в качестве оправдания, не давала оценки агрессии и оккупационной политике Армении и, следовательно, не пыталась урегулировать конфликт. Проведение открытой клеветнической кампании и выдвижение обвинений в адрес Азербайджана после того, как наша страна прекратила оккупацию и самостоятельно разрешила конфликт, является проявлением предвзятых намерений Франции", - отмечает МИД.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке MFA: Resolution of France's National Assembly aims at undermining Baku-Yerevan normalization process
Версия на азербайджанском языке XİN Fransa parlamentinin aşağı palatasında Azərbaycan əleyhinə qəbul edilmiş qətnaməyə münasibət bildirib

Экслюзивные новости

Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi