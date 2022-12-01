МИД: Резолюция Нацассамблеи Франции подрывает процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно отвергает антиазербайджанскую резолюцию, принятую накануне Национальной ассамблеей Франции.
Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что лживая и клеветническая резолюция является очередной провокацией Франции в отношении Азербайджана: "Упомянутая резолюция направлена на подрыв процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также усилий по установлению мира и спокойствия в регионе. Резолюция, противоречащая нормам и принципам международного права, еще раз наглядно демонстрирует предвзятую политическую позицию Франции, соответственно ее неспособность выступать в качестве беспристрастного и справедливого посредника".
В частности, тот факт, что представитель французского правительства фактически поддержал эту резолюцию на слушаниях, еще раз показывает, что за этой резолюцией стоит французское правительство, которое в последнее время открыто выступало с антиазербайджанскими инициативами на различных платформах.
"В течение почти 25 лет Франция, ссылаясь на отведенную ей роль посредника в качестве оправдания, не давала оценки агрессии и оккупационной политике Армении и, следовательно, не пыталась урегулировать конфликт. Проведение открытой клеветнической кампании и выдвижение обвинений в адрес Азербайджана после того, как наша страна прекратила оккупацию и самостоятельно разрешила конфликт, является проявлением предвзятых намерений Франции", - отмечает МИД.