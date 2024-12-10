МИД Азербайджана: Отсутствие у Армении единой позиции препятствует подписанию мирного договора

10:16

Представители Армении за столом переговоров выступают с различных позиций, что является одним из препятствий для подписания мирного договора с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на международной конференции "Основные препятствия к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией", организованной Центром анализа международных отношений.

По его словам, победившая в войне сторона редко предлагает мир проигравшему, однако Азербайджан сделал шаги в этом направлении.

Мамедов напомнил, что после освобождения азербайджанских территорий от оккупации в 2020 и 2023 годах Азербайджан разработал принципы мира и направил соответствующие предложения Армении.

Замминистра также отметил, что переговоры с армянской стороной велись в США, России и Казахстане, однако достичь устойчивого мира пока не удалось. "Одним из ключевых препятствий этому являются содержащиеся территориальные претензии к Азербайджану в Конституции Армении. Вторым препятствием является то, что члены армянской делегации за столом переговоров выступают с различных позиций", - сказал Мамедов.