МИД Азербайджана отреагировал на заявление Тегерана о возможном возобновлении работы посольства

Представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел Ирана Насира Канани от 12 июня.

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел Ирана Насира Канани от 12 июня.

Как сообщает Report, он отметил, что в последнее время между Азербайджаном и Ираном был осуществлен ряд контактов. В ходе состоявшихся переговоров между министрами иностранных дел был проведен подробный обмен мнениями о ситуации, сложившейся между нашими странами.

"Что касается восстановления работы нашего посольства, которое прекратило свою деятельность в январе этого года в результате террористической атаки, отметим, что Азербайджан ждет завершения расследования этого дела. Виновные в совершении террористического акта и заказчики должны быть привлечены к ответственности, наказаны самым суровым образом. Азербайджанская сторона должна быть уверена, что условия для безопасной деятельности посольства существуют и должны быть полностью гарантированы", - заявил он.