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МИД Азербайджана отреагировал на заявление Тегерана о возможном возобновлении работы посольства

МИД Азербайджана отреагировал на заявление Тегерана о возможном возобновлении работы посольства Представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел Ирана Насира Канани от 12 июня.
Внешняя политика
12 июня 2023 г. 18:03
МИД Азербайджана отреагировал на заявление Тегерана о возможном возобновлении работы посольства

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел Ирана Насира Канани от 12 июня.

Как сообщает Report, он отметил, что в последнее время между Азербайджаном и Ираном был осуществлен ряд контактов. В ходе состоявшихся переговоров между министрами иностранных дел был проведен подробный обмен мнениями о ситуации, сложившейся между нашими странами.

"Что касается восстановления работы нашего посольства, которое прекратило свою деятельность в январе этого года в результате террористической атаки, отметим, что Азербайджан ждет завершения расследования этого дела. Виновные в совершении террористического акта и заказчики должны быть привлечены к ответственности, наказаны самым суровым образом. Азербайджанская сторона должна быть уверена, что условия для безопасной деятельности посольства существуют и должны быть полностью гарантированы", - заявил он.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA comments on Tehran's statement on reopening of embassy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN rəsmi Tehranın səfirliyin bərpa oluna biləcəyi bağlı açıqlamasına münasibət bildirib

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