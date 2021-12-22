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МИД Азербайджана: Отношения с Ираном основаны на принципе нерушимости границ и территориальной целостности

МИД Азербайджана: Отношения с Ираном основаны на принципе нерушимости границ и территориальной целостности Отношения между Ираном и Азербайджаном основаны на принципе нерушимости границ и территориальной целостности.
Внешняя политика
22 декабря 2021 г. 22:15
МИД Азербайджана: Отношения с Ираном основаны на принципе нерушимости границ и территориальной целостности

Отношения между Ираном и Азербайджаном основаны на принципе нерушимости границ и территориальной целостности.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдуллахианом.

«Как во время оккупации Арменией азербайджанских территорий, так и во время 44-дневной Отечественной войны Иран поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Иран также поддержал историческую победу Азербайджана в Отечественной войне, и Азербайджан это ценит», - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "İranla əlaqələr sərhədlərin toxunulmazlığı və ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında qurulub"

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