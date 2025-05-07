МИД Азербайджана призвал Индию и Пакистан к сдержанности и решению конфликта дипломатическим путем

МИД Азербайджана осуждает военные нападения на Пакистан.

МИД Азербайджана выразил беспокойство ростом напряженности между Индией и Пакистаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

"Мы осуждаем военные нападения на Пакистан, в результате которых несколько мирных жителей погибли и получили ранения. В знак солидарности с пакистанским народом мы выражаем соболезнования семьям невинных жертв и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении ведомства.

МИД подчеркивает, что Азербайджан призывает все стороны проявлять сдержанность и разрешить конфликт дипломатическими средствами.

Отметим, что ВВС Индии нанесли удары по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате ударов в Пакистане погибли 26 человек, 46 получили ранения. Пакистан принял ответные меры на действия Индии. В частности, были сбиты 5 индийских истребителей.