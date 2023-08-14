В МИД Азербайджана осудили теракт в Иране

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракт в иранском городе Ширазе.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "X".
"Мы решительно осуждаем террористический акт в иранском городе Ширазе, унесший жизни невинных людей. Азербайджан сам страдает от террора и осуждает все его формы и проявления. Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв нападения, правительству страны и иранскому народу", - говорится в публикации МИД.
We strongly condemn the terror attack in #Shiraz, Iran that claimed lives of innocent people. #Azerbaijan suffered from terrorism & condemns its all forms & manifestations.
We extend our condolences to families of the victims of this attack, & to the Government & People of