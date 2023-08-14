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В МИД Азербайджана осудили теракт в Иране

В МИД Азербайджана осудили теракт в Иране Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракт в иранском городе Шираз.
Внешняя политика
14 августа 2023 г. 14:12
В МИД Азербайджана осудили теракт в Иране

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракт в иранском городе Ширазе.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "X".

"Мы решительно осуждаем террористический акт в иранском городе Ширазе, унесший жизни невинных людей. Азербайджан сам страдает от террора и осуждает все его формы и проявления. Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв нападения, правительству страны и иранскому народу", - говорится в публикации МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA condemns terror attack in Iran 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN İrandakı terror hücumunu pisləyib

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