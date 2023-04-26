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МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника террористам операции "Немезис"

МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника террористам операции "Немезис" Министерство иностранных дел Азербайджана осуждает открытие 25 апреля памятника террористической операции "Немезис" в Ереване.
Внешняя политика
26 апреля 2023 г. 10:36
МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника террористам операции Немезис

Министерство иностранных дел Азербайджана осуждает открытие 25 апреля в Ереване памятника террористам - исполнителям террористической операции "Немезис".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В нем отмечается, что поддержка терроризма на государственном уровне должна быть решительно осуждена международным сообществом: "Армения должна прекратить политику терроризма для обеспечения мира и спокойствия в регионе".

"С армянским терроризмом, экстремизмом, агрессивным сепаратизмом и всеми формами и проявлениями расовой дискриминации необходимо решительно бороться без какой-либо двусмысленности или двойных стандартов", - говорится в сообщении.

В заявлении внешнеполитического ведомства страны также отмечается, что подобные шаги Армении ставят под сомнение предполагаемую “искренность” и “добрую волю” страны в связи с продолжающимися переговорами по нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.

"Путь к миру и примирению лежит не в дальнейшем прославлении преступлений и ошибок, а в их признании",- говорится в заявлении МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA issues statement on monument to terrorist "Nemesis" operation in Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN İrəvanda “Nemezis” terror əməliyyatına həsr olunan abidənin açılmasını qətiyyətlə pisləyib

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