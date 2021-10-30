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МИД Азербайджана осуждает освобождение армянского террориста

МИД Азербайджана осуждает освобождение армянского террориста МИД Азербайджана осуждает решение властей США об освобождении из заключения армянского террориста, члена "Армянской секретной армии освобождения Армении" (АSALA) Хампига Сасуняна, совершившего убийство турецкого консула Кемаля Арыкана в 1982 году в Лос-Ан
Внешняя политика
30 октября 2021 г. 19:13
МИД Азербайджана осуждает освобождение армянского террориста

МИД Азербайджана осуждает решение властей США об освобождении из заключения армянского террориста, члена "Армянской секретной армии освобождения Армении" (АSALA) Амбика Сасуняна, совершившего убийство турецкого консула Кемаля Арыкана в 1982 году в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева в ответ на вопрос Report об освобождении армянского террориста Амбика Сасуняна.

"Заявление Сасуняна, когда он еще находился в заключении, в интервью армянскому военному журналу Hay Zinvor в 2012 году о том, что является армянским солдатом и готов воевать в Карабахе - на территории Азербайджана, которая в то время еще находилась под оккупацией, демонстрирует то, что этот террорист вовсе не исправился. Необходимо предотвратить попытки героизации в том или ином виде террориста, который, по данным армянских СМИ, находится в этой стране", - сказала Абдуллаева.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Erməni terrorçusu Ambik Sassunyanın həbsdən azad edilməsini pisləyirik"

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