О нас

В МИД Азербайджана осудили необоснованные обвинения министра иностранных дел Франции

В МИД Азербайджана осудили необоснованные обвинения министра иностранных дел Франции Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осуждает необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, выдвинутые министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной 3 октября во время пресс-конференции, состоявшейся в рамках ее визи
Внешняя политика
4 октября 2023 г. 12:58
В МИД Азербайджана осудили необоснованные обвинения министра иностранных дел Франции

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осуждает необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, выдвинутые министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной 3 октября во время пресс-конференции в Ереване.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что утверждения Франции, которую никогда не заботили полная и насильственная депортация азербайджанцев с их родины, массовые убийства и военные преступления, совершаемые в их отношении в течение почти 30 лет, призваны ввести в заблуждение международное сообщество.

Вооружение Францией Армении всеми возможными способами неприемлемо. Учитывая итоги прошлых попыток официального Парижа вмешаться в дела нашего региона, для Франции должен быть очевиден неизбежный провал подобных усилий, заявили в МИД Азербайджана.

"Заявления о постоянной поддержке Францией Армении и инициирование ею заседаний Совета Безопасности ООН еще раз доказали, что утверждения этой страны о том, что она являлась беспристрастным и нейтральным посредником на протяжении последних 30 лет, были беспочвенными", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's MFA responds to Catherine Colonna's allegations against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Ketrin Kolonnanın Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi əsassız iddialara cavab verib

Экслюзивные новости

Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
4 октября 2023 г. 13:46
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
4 октября 2023 г. 11:27
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
3 октября 2023 г. 14:46
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
2 октября 2023 г. 18:00
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi