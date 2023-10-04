В МИД Азербайджана осудили необоснованные обвинения министра иностранных дел Франции

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осуждает необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, выдвинутые министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной 3 октября во время пресс-конференции, состоявшейся в рамках ее визи

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осуждает необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, выдвинутые министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной 3 октября во время пресс-конференции в Ереване.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что утверждения Франции, которую никогда не заботили полная и насильственная депортация азербайджанцев с их родины, массовые убийства и военные преступления, совершаемые в их отношении в течение почти 30 лет, призваны ввести в заблуждение международное сообщество.

Вооружение Францией Армении всеми возможными способами неприемлемо. Учитывая итоги прошлых попыток официального Парижа вмешаться в дела нашего региона, для Франции должен быть очевиден неизбежный провал подобных усилий, заявили в МИД Азербайджана.

"Заявления о постоянной поддержке Францией Армении и инициирование ею заседаний Совета Безопасности ООН еще раз доказали, что утверждения этой страны о том, что она являлась беспристрастным и нейтральным посредником на протяжении последних 30 лет, были беспочвенными", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.