МИД Азербайджана осудил антиазербайджанские обвинения президента Франции

Министерство иностранных дел Азербайджана осуждает необоснованные антиазербайджанские обвинения президента Франции Эмманюэля Макрона, озвученные 5 октября во время пресс-конференции, состоявшейся в рамках встречи Европейского политического сообщества в Гр

Министерство иностранных дел Азербайджана осуждает необоснованные антиазербайджанские обвинения президента Франции Эмманюэля Макрона, озвученные 5 октября во время пресс-конференции, состоявшейся в рамках встречи Европейского политического сообщества в Гранаде.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

"Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече. Распространение президентом Франции ложной информации является примером неподобающего главе государства подхода", - отмечается в заявлении.

"Легитимное право Азербайджана в рамках Устава ООН, норм и принципов международного права прекратить оккупацию своих территорий как дипломатическим, так и военным путем существовало всегда. Именно безуспешные посреднические усилия Франции и неспособность предотвратить агрессивную политику Армении привели Азербайджан к освобождению своих земель военным путем", - заявили в МИД.

Отмечается, что если бы Франция направила Армению по правильному пути вместо того, чтобы давать ложные обещания, не было бы необходимости устранять угрозу в отношении Азербайджана силой, и вопрос был бы решен мирным путем.