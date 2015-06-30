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    ​МИД Азербайджана осудило теракты в Кувейте и Тунисе

    Азербайджан полностью поддерживает международное сообщество в борьбе с терроризмом

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракты, совершенные 26 июня в Кувейте и Тунисе.

    Как сообщает Report, МИД распространило соответствующее заявление.

    В заявлении говорится, что МИД Азербайджана осуждает учиненные теракты, выражает глубокое соболезнование близким погибших и желает раненым скорейшего выздоровления: "Азербайджанская Республика полностью поддерживает международное сообщество в борьбе с терроризмом и выражает солидарность с кувейтским и тунисским народами".  

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