​МИД Азербайджана осудило теракты в Кувейте и Тунисе

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракты, совершенные 26 июня в Кувейте и Тунисе.

Как сообщает Report, МИД распространило соответствующее заявление.

В заявлении говорится, что МИД Азербайджана осуждает учиненные теракты, выражает глубокое соболезнование близким погибших и желает раненым скорейшего выздоровления: "Азербайджанская Республика полностью поддерживает международное сообщество в борьбе с терроризмом и выражает солидарность с кувейтским и тунисским народами".