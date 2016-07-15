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    МИД Азербайджана осудило теракт в Ницце

    МИД: Призываем граждан Азербайджана во Франции сторониться мест массового скопления людей

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракт во французском городе Ницца.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в заявлении говорится, что Азербайджан решительно осуждает террористический акт в Ницце. 

    "Выражаем глубокие соболезнования семьям и родственникам жертв теракта  и желаем скорейшего выздоровления раненым.

    Будучи страной, страдающей от терроризма, Азербайджан в решительной форме осуждает любые формы и проявления терроризма".

    В заявлении отмечается, что посольство Азербайджанской Республики во Франции посредством соответствующих органов этой страны выясняет, нет ли среди погибших и раненых граждан Азербайджана: "В настоящее время призываем граждан Азербайджана, находящихся во Франции, следовать мерам безопасности правительственных органов этой страны и сторониться мест массового скопления людей".

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