МИД Азербайджана осудило теракт в Ницце

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракт во французском городе Ницца.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в заявлении говорится, что Азербайджан решительно осуждает террористический акт в Ницце.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям и родственникам жертв теракта и желаем скорейшего выздоровления раненым.

Будучи страной, страдающей от терроризма, Азербайджан в решительной форме осуждает любые формы и проявления терроризма".

В заявлении отмечается, что посольство Азербайджанской Республики во Франции посредством соответствующих органов этой страны выясняет, нет ли среди погибших и раненых граждан Азербайджана: "В настоящее время призываем граждан Азербайджана, находящихся во Франции, следовать мерам безопасности правительственных органов этой страны и сторониться мест массового скопления людей".