МИД Азербайджана осудило теракт, совершенный в стамбульском аэропорту

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с терактом в стамбульском аэропорту Ататюрк.

Как сообщает Report , в заявлении говорится:

"Выражаем наши глубокие соболезнования братской Турции, семьям и близким погибших в результате этого теракта. Желаем скорейшего выздоровления раненым. Будучи страной, страдающей от терроризма, Азербайджан в решительной форме осуждает терроризм и любые его формы и выражает солидарность братской Турции в борьбе против терроризма".