МИД Азербайджана осудил заявление Европейского комитета по предупреждению пыток

МИД Азербайджана осудил заявление Европейского комитета по предупреждению пыток

Официальный Баку осудил публичное заявление Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) против Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Гаджизаде подчеркнул, что опубликованное ЕКПП 3 июля публичное заявление против Азербайджана вызывает глубокое сожаление.

"Комитет также принял беспрецедентное решение опубликовать в полном объеме отчет, подготовленный по итогам специального визита, организованного в 2022 году без необходимого согласия Азербайджана, в нарушение требований Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Такой подход несправедлив и необоснован, а также вызывает вопросы с юридической точки зрения", - говорится в заявлении.

Представитель МИД напомнил, что с 2002 года ЕКПП совершал несколько периодических и специальных визитов в Азербайджан, по итогам которых публиковал отчеты о соблюдении указанной конвенции Азербайджаном.

"Азербайджан представил позицию правительства по каждому положению, упомянутому в отчетах. Кроме того, как отмечается и в самом заявлении, были предприняты необходимые меры по устранению недочетов и всегда учитывались рекомендации комитета", - подчеркнул Гаджизаде.

В заявлении также говорится, что в рамках сотрудничества азербайджанская сторона оказывала необходимую поддержку комитету во время визитов, в том числе в проведении расследований, а также принимала членов делегаций на самом высоком уровне, прикладывала все усилия для укрепления сотрудничества.

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