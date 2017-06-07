МИД Азербайджана осудил теракты в Иране

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракты, совершенные сегодня в Иране, сообщает Report со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

"Мы решительно осуждаем террористические акты, совершенные в Исламской Республике Иран и выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших, иранскому народу и правительству. Мы желаем скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим в результате этих террористических актов", - заявил он.

"Как страна также пострадавшая от терроризма, Азербайджанская Республика категорически осуждает все формы и проявления терроризма. Азербайджанская Республика твердо поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом", - заявил официальный представитель МИД Азербайджана.