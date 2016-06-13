МИД Азербайджана осудил теракт в США

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракт, произошедший в Орландо в США. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

"Мы осуждаем отвратительную стрельбу, совершенную в Орландо, Соединенные Штаты Америки, 12 июня и приведшую к многочисленным человеческим жертвам и раненым. Мы выражаем наши искренние соболезнования народу Соединенных Штатов Америки и семьям погибших, и желаем скорейшего выздоровления раненым", - заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиев.