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    МИД Азербайджана осудил теракт в США

    Мы выражаем наши искренние соболезнования народу Соединенных Штатов Америки и семьям погибших

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракт, произошедший в Орландо в США. Об этом  сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана. 

    "Мы осуждаем отвратительную стрельбу, совершенную в Орландо, Соединенные Штаты Америки, 12 июня и приведшую к многочисленным человеческим жертвам и раненым. Мы выражаем наши искренние соболезнования народу Соединенных Штатов Америки и семьям  погибших, и желаем скорейшего выздоровления раненым", - заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиев.

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