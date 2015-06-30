МИД Азербайджана осудил теракт, совершенный в отношении генпрокурора Египта

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи терактом, совершенным в отношении генерального прокурора Египта Хишама Бараката 29 июня. Как сообщает Report, МИД Азербайджана решительно осуждает данный теракт и выражает соболезнования членам семьи и близким Хишама Бараката, скончавшегося в результате нападения.

"Азербайджан, как страна пострадавшая от терроризма, решительно осуждает его во всех формах и проявлениях и выражает солидарность с народом и правительством Египта в борьбе с терроризмом", - отмечается в заявлении.