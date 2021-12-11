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МИД Азербайджана осудил провокации Армении на границе

МИД Азербайджана осудил провокации Армении на границе 11:00
Внешняя политика
11 декабря 2021 г. 11:45
МИД Азербайджана осудил провокации Армении на границе

В последние дни вооруженные силы Армении продолжают провокации, усугубляющие ситуацию на Кельбаджарском участке азербайджано-армянской госграницы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, 8 декабря 2021 года в результате очередной провокации на государственной границе на направлении Кельбаджарского района военнослужащий Азербайджанской армии Алиев Асиф Адиль оглу стал шехидом.

9-10 декабря военные подразделения Армении с боевых позиций, расположенных на направлении Басаркечирского района, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении. В результате ответных мер Азербайджанской армии провокация противоположной стороны была предотвращена.

В то время как азербайджанская сторона предпринимает соответствующие шаги для нормализации постконфликтных отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности в преддверии московской встречи по механизму консультаций в формате 3+3, армянская сторона продолжает провокационную деятельность, что демонстрирует агрессивную позицию данной страны и попытки помешать созданию мира в регионе.

Ответственность за напряженность на границе двух государств и кровавое преступление на направлении Кельбаджарского района лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Обвинения МИД Армении в том, что Азербайджан нарушает суверенные границы этой страны, совершенно необоснованны. Именно во избежание подобных ложных обвинений Азербайджан выступает сторонником в скорейшем времени начать переговоры по делимитации границ двух государств.

Если Армения на самом деле желает мира и стабильности в регионе, должна предпринимать реальные шаги по нормализации отношений и положить конец имитациям.

Призываем армянскую сторону отказаться от попыток путем целенаправленного создания напряженности в регионе воспрепятствовать созданию мира и в соответствии со взятыми на себя обязательствами полностью выполнить трехсторонние заявления", - говорится в заявлении МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA condemns provocations committed by Armenia on border
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribatları pisləyib

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