МИД Азербайджана осудил осквернение Корана во время акции в Стокгольме

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило акт осквернения Корана во время акции в Стокгольме.

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило акт осквернения Корана во время акции в Стокгольме.

Как передает Report , соответствующее заявление размещено на странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Исламофобские действия, как откровенное преступление на почве ненависти, не являются выражением свободы слова. Мы призываем правительство Швеции в кратчайшие сроки привлечь к ответственности виновных в этом преступлении на почве ненависти", - говорится в публикации.

Напомним, что 21 января власти Стокгольма разрешили провести акцию протеста у посольства Турции. Во время демонстрации был сожжен Коран.