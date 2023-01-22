МИД Азербайджана осудил осквернение Корана во время акции в Стокгольме

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило акт осквернения Корана во время акции в Стокгольме.
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"Исламофобские действия, как откровенное преступление на почве ненависти, не являются выражением свободы слова. Мы призываем правительство Швеции в кратчайшие сроки привлечь к ответственности виновных в этом преступлении на почве ненависти", - говорится в публикации.
Напомним, что 21 января власти Стокгольма разрешили провести акцию протеста у посольства Турции. Во время демонстрации был сожжен Коран.