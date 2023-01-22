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МИД Азербайджана осудил осквернение Корана во время акции в Стокгольме

МИД Азербайджана осудил осквернение Корана во время акции в Стокгольме Министерство иностранных дел Азербайджана осудило акт осквернения Корана во время акции в Стокгольме.
Внешняя политика
22 января 2023 г. 18:36
МИД Азербайджана осудил осквернение Корана во время акции в Стокгольме

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило акт осквернения Корана во время акции в Стокгольме.

Как передает Report, соответствующее заявление размещено на странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Исламофобские действия, как откровенное преступление на почве ненависти, не являются выражением свободы слова. Мы призываем правительство Швеции в кратчайшие сроки привлечь к ответственности виновных в этом преступлении на почве ненависти", - говорится в публикации.

Напомним, что 21 января власти Стокгольма разрешили провести акцию протеста у посольства Турции. Во время демонстрации был сожжен Коран.

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