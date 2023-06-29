МИД Азербайджана осудил нападение на сотрудников AzTV во Франции

Решительно осуждаем нападение на азербайджанских журналистов во Франции.

Решительно осуждаем нападение на азербайджанских журналистов во Франции.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

"Мы ожидаем, что данное отвратительное нападение будет расследовано правоохранительными органами Франции в кратчайшие сроки, преступники будут выявлены и наказаны", - отмечается в публикации.

Напомним, что сотрудники AzTV подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате корреспондент и оператор телеканала получили легкие телесные повреждения.