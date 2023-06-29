МИД Азербайджана осудил нападение на сотрудников AzTV во Франции

Решительно осуждаем нападение на азербайджанских журналистов во Франции.
Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.
"Мы ожидаем, что данное отвратительное нападение будет расследовано правоохранительными органами Франции в кратчайшие сроки, преступники будут выявлены и наказаны", - отмечается в публикации.
Напомним, что сотрудники AzTV подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате корреспондент и оператор телеканала получили легкие телесные повреждения.