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МИД Азербайджана осудил нападение на сотрудников AzTV во Франции

МИД Азербайджана осудил нападение на сотрудников AzTV во Франции Решительно осуждаем нападение на азербайджанских журналистов во Франции.
Внешняя политика
29 июня 2023 г. 15:06
МИД Азербайджана осудил нападение на сотрудников AzTV во Франции

Решительно осуждаем нападение на азербайджанских журналистов во Франции.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

"Мы ожидаем, что данное отвратительное нападение будет расследовано правоохранительными органами Франции в кратчайшие сроки, преступники будут выявлены и наказаны", - отмечается в публикации.

Напомним, что сотрудники AzTV подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате корреспондент и оператор телеканала получили легкие телесные повреждения.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry condemns attack on AzTV reporters in France
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN AzTV əməkdaşlarının Fransada hücuma məruz qalmasına münasibət bildirib

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