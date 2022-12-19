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МИД Азербайджана осудил Эстонию

МИД Азербайджана осудил Эстонию МИД Азербайджана осудил МИД Эстонии.
Внешняя политика
19 декабря 2022 г. 22:28
МИД Азербайджана осудил Эстонию

МИД Азербайджана осудил МИД Эстонии.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщило министерство иностранных дел Азербайджана.

"Считаем недопустимым, чтобы МИД Эстонии называл Карабахский регион Азербайджана устаревшим советским названием. Похоже, это новая тенденция скрывать незаконную экономическую деятельность претензиями на человеческие страдания и предотвращать действия против противоправных деяний. Если эта "блокада", то как проезжают автомобили?", - отметили в МИД.

Напомним, что 17 декабря внешнеполитическое ведомство Эстонии назвало район через Лачинский коридор "Нагорным Карабахом" в Twitter и заявило, что там якобы находится местное население.

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