МИД Азербайджана осудил Эстонию

Как передает Report, об этом в Twitter сообщило министерство иностранных дел Азербайджана.
"Считаем недопустимым, чтобы МИД Эстонии называл Карабахский регион Азербайджана устаревшим советским названием. Похоже, это новая тенденция скрывать незаконную экономическую деятельность претензиями на человеческие страдания и предотвращать действия против противоправных деяний. Если эта "блокада", то как проезжают автомобили?", - отметили в МИД.
Напомним, что 17 декабря внешнеполитическое ведомство Эстонии назвало район через Лачинский коридор "Нагорным Карабахом" в Twitter и заявило, что там якобы находится местное население.
We reject @MFAestonia calling Garabagh of #Azerbaijan w/obsolete Soviet name. Seems that it is a new tendency to conceal illegal economic activities w/claims on human sufferings, & prevent actions agnst wrongful acts. On “blockade,” how a road is closed if cars r passing through? https://t.co/nVz9rcKgN5