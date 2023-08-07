МИД Азербайджана: Органы ООН стали инструментом политических манипуляций

Заявления некоторых специальных докладчиков и независимых экспертов Совета ООН по правам человека о якобы блокаде Азербайджаном “Лачынского коридора” и создании в “Нагорно-Карабахском“ регионе “напряженной гуманитарной ситуации” вызывают сожаление, и гово

Заявление некоторых специальных докладчиков и независимых экспертов Совета ООН по правам человека о якобы блокаде Азербайджаном “Лачынской дороги” и создании в “Нагорно-Карабахском“ регионе “напряженной гуманитарной ситуации” вызывают сожаление, и говорят о попытках превратить органы ООН в инструмент политических манипуляций.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что вызывает сожаление тот факт, что специальные докладчики и эксперты ООН, закрывающие глаза на 30-летнюю оккупацию азербайджанских территорий, нарушение прав около 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, присутствие армянских вооруженных сил на азербайджанских территориях в течение последних трех лет, препятствование возвращению вынужденных переселенцев в свои дома, поддаются на манипуляции Армении и делают предвзятые заявления:

“Вместе с тем, недопустимо, что указанные лица, не уважая суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, употребляют в заявлении такие выражения, как ”Нагорный Карабах", вмешиваются во внутренние дела нашей страны и применяют двойные стандарты.

Еще раз хотим напомнить, что Армения, вопреки обязательствам, не только не вывела полностью свои вооруженные силы с наших земель, но и осуществляла их ротацию через Лачынскую дорогу, снабжала оружием и боеприпасами, занималась разграблением природных богатств Азербайджана. Все это было встречено молчанием ООН и других международных организаций".

Отмечено, что Азербайджан именно в целях контроля своих границ и пресечения незаконной деятельности Армении на своих суверенных территориях установил Лачынский погранично-пропускной пункт. Тот факт, что Международный суд в своем решении от 6 июля также единогласно отклонил ходатайство о ликвидации этого погранично-пропускного пункта, еще раз доказал необоснованность претензий армянской стороны.

“Несмотря на обеспечение Азербайджаном прохода армянских жителей, Международного комитета Красного креста (МККК) и российского миротворческого контингента через погранично-пропускной пункт, армянская сторона распространила ложные заявления о ”напряженной гуманитарной ситуации" в регионе с целью продолжения незаконной деятельности на наших территориях. В то же время, совершены такие провокации как обстрел наших пограничников 15 июня, попытка контрабанды, несанкционированная отправка грузовых автомобилей на территорию Азербайджана 26 июля. Несмотря на все провокации, азербайджанская сторона создает условия для прохода армянских жителей при содействии МККК.

Что касается удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих на суверенных территориях Азербайджана, то, несмотря на то, что Азербайджаном для этого был выдвинут ряд предложений, включая использование дороги “Агдам-Ханкенди” и других альтернативных дорог, а также их поддержку со стороны Европейского союза, МККК, армянская сторона выступила против этих предложений, установив бетонные барьеры на альтернативных дорогах и заблокировав доступ на территорию, и это говорит о том, что утверждения касательно ”гуманитарной ситуации" являются политическим шантажом и манипуляциями.

Азербайджан в настоящее время прилагает усилия для обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе и с этой целью выдвинул инициативы по мирному соглашению, делимитации, открытию коммуникаций. Предвзятые заявления, сделанные вместо поддержки этих усилий, не окажут положительного влияния на процесс“, - говорится в заявлении.