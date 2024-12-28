В МИД рассказали о проведенных за год мероприятиях и процессе нормализации с Арменией

МИД Азербайджана опубликовал отчет об итогах 2024 года

Министерство иностранных дел Азербайджана рассказало о проведенных за год международных мероприятиях и принятых мерах в рамках процесса нормализации отношений с Арменией.

Как сообщает Report, ведомство опубликовало отчет по итогам 2024 года.

"На фоне растущей политической и экономической напряженности в системе международных отношений, эрозии международного права и углубления неопределенности в мировом масштабе, Азербайджан успешно продолжил независимый и прагматичный внешнеполитический курс, основанный на нормах и принципах международного права. Баку придерживался цели нейтрализации рисков и угроз национальной безопасности и эффективного обеспечения внешнеполитических интересов", - говорится в отчете.

В документе отмечается, что Азербайджан расширил связи и дипломатическую сеть в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества, укрепил свою роль и позиции в обеспечении национальных интересов, а также мира и безопасности в регионе и в глобальном масштабе. Опираясь на внутреннюю стабильность и устойчивое развитие, Азербайджан в 2024 году продемонстрировал гибкое и эффективное реагирование на глобальные вызовы, международную помощь, международное экономическое сотрудничество и успешное проведение мероприятий глобального значения, что способствовало дальнейшему повышению международного авторитета страны.

"В этом контексте особое значение имела успешно организованная в Баку 29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая стала демонстрацией лидерства Азербайджана на международном уровне. В COP29, ставшей успехом суверенной климатической дипломатии Азербайджана, приняли участие представители 196 стран и около 200 международных, региональных и других организаций. В рамках COP29 12-13 ноября был организован Саммит мировых лидеров по климатическим действиям, в котором приняли участие более 80 глав государств и правительств. COP29 была признана одной из самых успешных конференций с точки зрения достигнутых конкретных результатов и значимости принятых решений", - сообщили в МИД.

В МИД напомнили, что в 2024 году в Шуше были организованы неформальный саммит Организации тюркских государств, 3-я международная конференция "Снижение воздействия мин на окружающую среду: мобилизация ресурсов для безопасности и зеленого будущего", VI Всемирный форум по межкультурному диалогу в рамках "Бакинского процесса", международная конференция "Усиление национальных и международных усилий по выяснению судеб пропавших без вести", мероприятия, посвященные 30-летию присоединения к Рамочному документу программы НАТО "Партнерство ради мира", и ряд других конференций.

Кроме того, Азербайджан продолжил свою деятельность в качестве члена Тройки председательства Движения неприсоединения, начал председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на 2024-2026 годы, председательствовал в Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ). 2024 год также ознаменовался принятием нашей страны в члены Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8).

"В текущем году одним из основных направлений политики Азербайджана в регионе стало использование сложившихся исторических возможностей для установления прочного и устойчивого мира, налаживание отношений с Арменией на основе принципов суверенитета и территориальной целостности и продвижение мирного процесса. В соответствии с поручениями, данными на высшем уровне, были продолжены контакты между внешнеполитическими ведомствами по согласованию двустороннего соглашения, которое составит правовую основу межгосударственных отношений, достигнут значительный прогресс по повестке дня нормализации", - подчеркнули в МИД.