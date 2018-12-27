МИД: Прекращение агрессии Армении против Азербайджана станет главной задачей внешней политики в 2019 году

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Достигнутые во внешней политике в 2018 году успехи опираются на национальный опыт и традиции, растущий материально-экономический потенциал страны, а также на внутреннюю стабильность".

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2018 года.

Было отмечено, что внутренний потенциал, роль национальных возможностей и способностей во внешнеполитической деятельности обеспечили благоприятные взаимоотношения: "Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в своем выступлении: "Наша успешная внешняя политика сегодня оказывает позитивное влияние на внутреннее развитие"".

В следующем году с целью достойной защиты и обеспечения национальных интересов Азербайджана на международной арене, а также достижения определенных президентом Ильхамом Алиевым целей внешней политики министерство иностранных дел продолжит самостоятельную, оперативную, прагматичную и диверсифицированную внешнеполитическую деятельность. Прекращение агрессии Армении против Азербайджана, освобождение наших земель от оккупации и возвращение вынужденных переселенцев к родным очагам станут главными задачами нашей дипломатии в 2019 году".