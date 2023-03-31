О нас

МИД Азербайджана: Официальные структуры Франции должны положить конец провокационной деятельности

МИД Азербайджана: Официальные структуры Франции должны положить конец провокационной деятельности Отмеченная встреча с "представителем" так называемого сепаратистского режима, созданного на бывших оккупированных территориях Азербайджана, рассчитана на пропаганду незаконного режима и расценивается как действия против суверенитета и территориальной цело
Внешняя политика
31 марта 2023 г. 18:39
МИД Азербайджана: Официальные структуры Франции должны положить конец провокационной деятельности

Отмеченная встреча с "представителем" так называемого сепаратистского режима, созданного на бывших оккупированных территориях Азербайджана, рассчитана на пропаганду незаконного режима и расценивается как действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление председателя Регионального совета французского региона Овернь-Рона-Альпы.

По его словам, французские официальные структуры должны положить конец провокационной и подрывной деятельности.

"В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, а также с международно признанными правилами и нормами, любая гуманитарная деятельность на суверенных территориях Азербайджана должна быть скоординирована и согласована с правительством Азербайджана", - подчеркнул представитель МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani MFA: Official institutions of France should stop provocative actions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Fransanın rəsmi qurumları təxribatçı fəaliyyətə son qoymalıdır"

Самое читаемое

Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
24 марта 2023 г. 23:49
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
27 марта 2023 г. 11:28
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
28 марта 2023 г. 12:52
Hell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
ФотоHell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
30 марта 2023 г. 15:07
Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ
Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ
25 марта 2023 г. 00:07
Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов
Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов
25 марта 2023 г. 18:55
Премьер Израиля снял с должности министра обороны
Премьер Израиля снял с должности министра обороны
26 марта 2023 г. 22:19
Генпрокуратура организует конференцию в Загатале
Генпрокуратура организует конференцию в Загатале
27 марта 2023 г. 11:25
В Стамбуле в ДТП шесть человек погибли, трое получили ранения
ФотоВ Стамбуле в ДТП шесть человек погибли, трое получили ранения
27 марта 2023 г. 18:25
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
29 марта 2023 г. 09:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi