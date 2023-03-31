МИД Азербайджана: Официальные структуры Франции должны положить конец провокационной деятельности

Отмеченная встреча с "представителем" так называемого сепаратистского режима, созданного на бывших оккупированных территориях Азербайджана, рассчитана на пропаганду незаконного режима и расценивается как действия против суверенитета и территориальной цело

Отмеченная встреча с "представителем" так называемого сепаратистского режима, созданного на бывших оккупированных территориях Азербайджана, рассчитана на пропаганду незаконного режима и расценивается как действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление председателя Регионального совета французского региона Овернь-Рона-Альпы.

По его словам, французские официальные структуры должны положить конец провокационной и подрывной деятельности.

"В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, а также с международно признанными правилами и нормами, любая гуманитарная деятельность на суверенных территориях Азербайджана должна быть скоординирована и согласована с правительством Азербайджана", - подчеркнул представитель МИД.