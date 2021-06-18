МИД Азербайджана обратился к международным организациям

Начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева ответила на вопросы СМИ.

Начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева ответила на вопросы СМИ.

Л.Абдуллаева ответила на вопрос о сотрудничестве Азербайджана с международными организациями в сфере защиты и продвижения прав человека.

В первую очередь хотели бы подчеркнуть, что Азербайджан привержен всем правам и свободам человека по принципу универсальности, взаимосвязи и неделимости. Принятая 12 ноября 1995 года Конституция определила обеспечение прав и основных свобод человека как основную цель государства. Глава документа "Основные права и свободы человека и граждан" состоит из 48 статей, охватывающий широкий спектр прав человека.

Как известно, наша страна является сторонницей основных документов международного права в сфере прав человека. Наряду с присоединением к основным документам международного права в сфере прав человека, Азербайджан тесно сотрудничает с международными организациями для реализации исходящих из них статей. Среди этих организаций важное место занимают структуры ООН на договорной основе, осуществляющие деятельность в сфере продвижения и защиты прав человека, ОБСЕ, Совет Европы и Евросоюз.

Защита и продвижение прав и основных свобод человека находится на повестке правительства Азербайджана. В настоящее время наша страна сталкивается с такими вызовами, как обеспечение права безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные почти от 30-летней оккупации родные земли, обеспечения социальных, экономических, культурных прав этих людей, обеспечение свободы слова, чтобы осуществляющие деятельность на освобожденных от оккупации территориях представители медиа могли выполнять свою профессиональную деятельность беспрепятственно.

"В этой связи еще раз призываем международные организации по правам человека поддержать исполнение подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, направленного на восстановление добрососедских отношений в регионе, воздерживаться от проявления избирательного отношения к правам и основным свободам человека".