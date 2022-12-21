О нас

МИД Азербайджана обратился к международной общественности

МИД Азербайджана обратился к международной общественности "Как было отмечено на заседании Совбеза ООН, Азербайджан привержен миру, стабильности и развитию в регионе. Позиция Азербайджана в связи с этим открытая, принципиальная и последовательная, опирается на международное право и сложившийся международный опыт"
Внешняя политика
21 декабря 2022 г. 15:40
МИД Азербайджана обратился к международной общественности

"Как было отмечено на заседании Совбеза ООН, Азербайджан привержен миру, стабильности и развитию в регионе. Позиция Азербайджана в связи с этим открытая, принципиальная и последовательная, опирается на международное право и сложившийся международный опыт".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с обсуждениям ситуации на Лачынской дороге в рамках Совбеза ООН.

МИД повторил призыв к международной общественности убедить Армению ответить на предложение Азербайджана, прекратить политические и военные провокации, отказаться от агрессивной риторики и действий, доброжелательно отнестись к прямым переговорам для поиска мирного дипломатического решения всех вопросов, входящих в рамки межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan MFA appeals to international community
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
16 декабря 2022 г. 10:24
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
15 декабря 2022 г. 16:25
ЧМ-2022: Аргентина в третий раз стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию
ЧМ-2022: Аргентина в третий раз стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию
18 декабря 2022 г. 21:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi