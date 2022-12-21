МИД Азербайджана обратился к международной общественности

"Как было отмечено на заседании Совбеза ООН, Азербайджан привержен миру, стабильности и развитию в регионе. Позиция Азербайджана в связи с этим открытая, принципиальная и последовательная, опирается на международное право и сложившийся международный опыт"

"Как было отмечено на заседании Совбеза ООН, Азербайджан привержен миру, стабильности и развитию в регионе. Позиция Азербайджана в связи с этим открытая, принципиальная и последовательная, опирается на международное право и сложившийся международный опыт".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с обсуждениям ситуации на Лачынской дороге в рамках Совбеза ООН.

МИД повторил призыв к международной общественности убедить Армению ответить на предложение Азербайджана, прекратить политические и военные провокации, отказаться от агрессивной риторики и действий, доброжелательно отнестись к прямым переговорам для поиска мирного дипломатического решения всех вопросов, входящих в рамки межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.