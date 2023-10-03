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МИД Азербайджана обнародовал статистику оказанной помощи армянам Карабаха

МИД Азербайджана обнародовал статистику оказанной помощи армянам Карабаха МИД Азербайджана обнародовал статистику оказанной армянским жителям Карабаха помощи и социальных услуг.
Внешняя политика
3 октября 2023 г. 14:50
МИД Азербайджана обнародовал статистику оказанной помощи армянам Карабаха

МИД Азербайджана обнародовал статистику оказанной армянским жителям Карабаха помощи и социальных услуг.

Как передает Report, статистикой поделился глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в социальной сети "X".

22 сентября: официальный Баку отправил армянским жителям Карабаха две фуры с грузом в 40 тонн. Груз состоял из 6 тыс. буханок хлеба, 1200 коробок с продовольствием, 1200 коробок со средствами гигиены и 9600 упаковок подгузников.

23 сентября: 64 тонны бензина и дизельного топлива.

25 сентября: в Ханкенди отправились автомобили скорой помощи с медицинскими принадлежностями для помощи 200 пострадавшим при взрыве.

26 сентября: больницы в Агдаме, Сабирабаде и Саатлы были подготовлены для оказания помощи пострадавшим от взрыва в Ханкенди.

Кроме того, в Ханкенди отправили: автомобили скорой помощи с медицинскими принадлежностями для помощи 200 пострадавшим; две фуры с питьевой водой; 65 500 единиц различных гигиенических средств; одна фура с 500 комплектами постельного белья; две фуры с 40 тоннами муки; 118 тонн бензина и дизельного топлива.

Дорога Ханкенди - Шуша - Физули - Губадлы - Эйвазлы была открыта для движения колонн Международного комитета Красного Креста. Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в свою очередь направило в Ханкенди 15 пожарных бригад.

27 сентября: МЧС Азербайджана отправил в Ханкенди 10 пожарных машин с бригадой из 50 человек.

В Ходжалы началось строительство полевого госпиталя и полевой кухни. Кроме того, армянам Карабаха передали 32 тонны газа, 23 160 упаковок печенья, 10 000 упаковок шоколадных батончиков, 31 860 бутылок питьевой воды.

29 сентября: МЧС направил 53 автомобиля с бригадами и необходимым оборудованием для полевого госпиталя в Ходжалы.

Кроме того, азербайджанская сторона передала 10 автобусов армянским жителям, решившим добровольно покинуть Карабах, чтобы свободно перебраться из Ханкенди на ППП "Лачын".

1 октября: Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тела 48 человек, погибших в результате взрыва в Ханкенди.

Сотрудники Государственной миграционной службы Азербайджана, Министерства труда и социальной защиты населения и Министерства обороны приступили к работе в Карабахском регионе.

В то же время, в Ханкенди отправили 7 автомобилей скорой помощи с медицинскими бригадами. Азербайджанские сети мобильной связи Azercell, Nar и Bakcell стали доступны в Ханкенди.

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Версия на английском языке Baku reveals statistics on humanitarian aid to Armenian residents of Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN erməni sakinlərə göstərilən yardım və sosial xidmətlərlə bağlı statistikanı açıqlayıb

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