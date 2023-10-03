МИД Азербайджана обнародовал статистику оказанной помощи армянам Карабаха

МИД Азербайджана обнародовал статистику оказанной армянским жителям Карабаха помощи и социальных услуг.

МИД Азербайджана обнародовал статистику оказанной армянским жителям Карабаха помощи и социальных услуг.

Как передает Report, статистикой поделился глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в социальной сети "X".

22 сентября: официальный Баку отправил армянским жителям Карабаха две фуры с грузом в 40 тонн. Груз состоял из 6 тыс. буханок хлеба, 1200 коробок с продовольствием, 1200 коробок со средствами гигиены и 9600 упаковок подгузников.

23 сентября: 64 тонны бензина и дизельного топлива.

25 сентября: в Ханкенди отправились автомобили скорой помощи с медицинскими принадлежностями для помощи 200 пострадавшим при взрыве.

26 сентября: больницы в Агдаме, Сабирабаде и Саатлы были подготовлены для оказания помощи пострадавшим от взрыва в Ханкенди.

Кроме того, в Ханкенди отправили: автомобили скорой помощи с медицинскими принадлежностями для помощи 200 пострадавшим; две фуры с питьевой водой; 65 500 единиц различных гигиенических средств; одна фура с 500 комплектами постельного белья; две фуры с 40 тоннами муки; 118 тонн бензина и дизельного топлива.

Дорога Ханкенди - Шуша - Физули - Губадлы - Эйвазлы была открыта для движения колонн Международного комитета Красного Креста. Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в свою очередь направило в Ханкенди 15 пожарных бригад.

27 сентября: МЧС Азербайджана отправил в Ханкенди 10 пожарных машин с бригадой из 50 человек.

В Ходжалы началось строительство полевого госпиталя и полевой кухни. Кроме того, армянам Карабаха передали 32 тонны газа, 23 160 упаковок печенья, 10 000 упаковок шоколадных батончиков, 31 860 бутылок питьевой воды.

29 сентября: МЧС направил 53 автомобиля с бригадами и необходимым оборудованием для полевого госпиталя в Ходжалы.

Кроме того, азербайджанская сторона передала 10 автобусов армянским жителям, решившим добровольно покинуть Карабах, чтобы свободно перебраться из Ханкенди на ППП "Лачын".

1 октября: Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тела 48 человек, погибших в результате взрыва в Ханкенди.

Сотрудники Государственной миграционной службы Азербайджана, Министерства труда и социальной защиты населения и Министерства обороны приступили к работе в Карабахском регионе.

В то же время, в Ханкенди отправили 7 автомобилей скорой помощи с медицинскими бригадами. Азербайджанские сети мобильной связи Azercell, Nar и Bakcell стали доступны в Ханкенди.