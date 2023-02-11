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МИД Азербайджана обнародовал информацию по итогам визита главы ведомства в Кахраманмараш

МИД Азербайджана обнародовал информацию по итогам визита главы ведомства в Кахраманмараш Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 11 февраля посетил город Кахраманмараш, пострадавший в результате землетрясения, вызвавшего большие человеческие жертвы и разрушения в Турецкой Республике.
Внешняя политика
11 февраля 2023 г. 21:11
МИД Азербайджана обнародовал информацию по итогам визита главы ведомства в Кахраманмараш

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 11 февраля посетил город Кахраманмараш, пострадавший в результате землетрясения, вызвавшего большие человеческие жертвы и разрушения в Турецкой Республике.

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе по итогам визита министра иностранных дел Джейхуна Байрамова в турецкий город Кахраманмараш.

Министра Джейхуна Байрамова в аэропорту встретил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

В рамках визита руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства побывал в Центре Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), региональном центре МВД в Кахраманмараше, на базе сил быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана и территории, где работают азербайджанские спасатели, а также в полевом госпитале, направленном Азербайджаном в зону землетрясения, и принял участие в пресс-конференции, проведенной с участием представителей СМИ.

Министр Джейхун Байрамов ознакомился с масштабными работами, проводимыми AFAD в направлении спасения и эвакуации граждан, оставшихся под завалами в зоне землетрясения, а также ликвидации последствий стихийного бедствия. Глава азербайджанского МИД, выступив в мероприятии, в котором также приняли участие министры иностранных и внутренних дел Турции Мевлют Чавушоглу и Сулейман Сойлу, выразил соболезнования государству и народу Турции. Отметив, что Азербайджан всегда рядом с братской Турцией, министр проинформировал о мерах поддержки, осуществляемых нашей страной по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева с первого дня стихийного бедствия.

Затем министр Джейхун Байрамов посетил базу сил быстрого реагирования МЧС, действующего в целях ликвидации последствий землетрясения, произошедшего в Турции, а также спасения граждан, оказавшихся под руинами. Ознакомившись с деятельностью азербайджанских спасателей, которые непрерывно продолжают поисково-спасательную операцию, и результатами проделанной работы, министр поблагодарил их за самоотверженность в направлении спасения жизней людей, пострадавших от землетрясения.

Глава МИД Азербайджана также посетил полевой госпиталь, направленный в братскую страну в целях поддержки оказания необходимых медицинских услуг людям, пострадавшим в результате землетрясения в Турции, встретился с азербайджанскими врачами, работающими в этом госпитале, который полностью оснащен всем необходимым оборудованием и медикаментами. Министр Джейхун Байрамов, ознакомившись с деятельностью наших врачей, выразил им признательность за приложенные усилия в этой ответственной работе.

В завершение министр Джейхун Байрамов ответил на вопросы представителей СМИ.

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Версия на азербайджанском языке XİN Ceyhun Bayramovun Kahramanmaraş səfərinin yekunlarına dair məlumat yayıb

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