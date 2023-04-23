МИД Азербайджана: Обеспечение безопасности границ является необходимым условием верховенства закона

Обеспечение безопасности границ и безопасности передвижения является прерогативой Правительства Азербайджана и необходимым условием национальной безопасности, государственного суверенитета и верховенства закона.

Обеспечение безопасности границ и безопасности передвижения является прерогативой Правительства Азербайджана и необходимым условием национальной безопасности, государственного суверенитета и верховенства закона.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД в связи с установлением Азербайджанской Республикой пограничного пункта пропуска в начале дороги Лачын-Ханкенди.

"Согласно обязательствам по Трехстороннему Заявлению, в рамках данной дополнительной меры, являющейся гарантией безопасности со стороны Азербайджанской Республики для передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачынской дороге, будут созданы необходимые условия для транспарентного и упорядоченного проезда армянских жителей, проживающих в Карабахском районе Азербайджана, из этого пункта в Армению и Азербайджан в обоих направлениях", - отмечается в сообщении ведомства.