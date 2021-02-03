МИД Азербайджана о совместном заявлении европарламентариев

Членам ЕП должно быть хорошо известно, что армянской стороной на оккупированных территориях Азербайджана было уничтожено все историческое, культурное и религиозное наследие

Совместное заявление о необходимости продолжения переговоров по разрешению нагорно-карабахского конфликта, с которым выступили члены Европарламента (ЕП), председатель делегации в Комитетах парламентского партнерства Европейского союза (ЕС) и стран Южного Кавказа Марина Калюранд, постоянный докладчик ЕП по Армении Андрей Ковачев и постоянный докладчик ЕП по Азербайджану Елена Зовко, говорит о том, что они еще не полностью осведомлены о текущей ситуации в регионе, несмотря на то, что выступали с позиции обеспечения мира и спокойствия в регионе на основе базовых принципов международного права.

Как передает Report, об этом сообщила начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя совместное заявление делегации Комитетов парламентского партнерства ЕП по странам Южного Кавказа.

Прежде всего, хотелось бы довести до внимания членов ЕП, что армяно-азербайджанский конфликт, к разрешению которого на основе принципов международного права, а также резолюций СБ ООН, ЕП на протяжении многих лет призывает в своих резолюциях, завершен, Азербайджан в одиночку обеспечил территориальную целостность и реализацию соответствующих резолюций СБ ООН от 1993 года. Другими словами, соблюдены принципы Хельсинкского Заключительного акта о неприкосновенности границ и территориальной целостности государств, на который ссылаются члены ЕП и который является основой межгосударственных отношений.

Подписанное 10 ноября 2020 года трехстороннее заявление создало новую реальность в регионе. Заслуживает похвалы тот факт, что члены ЕП отметили, что упомянутое трехстороннее заявление привело к обеспечению стабильности в регионе. Поэтому на данном этапе для обеспечения мира и безопасности в регионе, а также укрепления доверия между сторонами важно выполнить трехстороннее соглашение от 10 ноября и предпринять соответствующие шаги в этом направлении.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, предпринимает все необходимые шаги для реализации данного соглашения, в том числе в области решения гуманитарных вопросов, однако приверженность армянской стороны подписанному ими данному заявлению, вызывает вопросы. Было бы хорошо, если бы члены ЕП задали вопрос Армении, почему она, спустя без малого 20 дней после подписания ими совместного заявления о прекращении военных действий, направила на азербайджанские территории диверсионную группу. Возможно, тогда они поняли бы, что армянские военнослужащие, о которых идет речь, вовсе не военнопленные, а члены террористической диверсионной группы, целенаправленно отправленной на азербайджанские территории после объявления прекращения огня. В целом, отправка Арменией военнослужащих на территорию Азербайджана с целью совершения террористических актов после объявления прекращения огня наглядно демонстрирует неуважение к основополагающим принципам Восточного партнерства, участником которого является эта страна, и европейским ценностям в целом.

Что касается культурного наследия, то членам ЕП должно быть хорошо известно, что в результате незаконной деятельности, осуществляемой армянской стороной на оккупированных территориях Азербайджана на протяжении десятилетий, можно сказать, было уничтожено все историческое, культурное и религиозное наследие, осуществлялась деятельность, приравненная к военным преступлениям, связанным с разрушением, разграблением, изменением происхождения указанных памятников. Несмотря на то, что этот вопрос постоянно поднимался Азербайджаном на международных платформах, в том числе в ходе наших контактов с институтами Европейского союза, вызывает сожаление, что члены ЕП до сих пор не сделали ни одного заявления по этому вопросу. Хотелось бы довести до сведения членов ЕП, что все памятники в Карабахе относятся к историческому, культурному и религиозному наследию азербайджанского народа. Азербайджан является мультикультурной страной, и все памятники на его территории охраняются на государственном уровне. Охрана богатого наследия нашей страны будет и впредь обеспечиваться на высоком уровне, в том числе будут проводиться работы по восстановлению, ремонту и реконструкции памятников на освобожденных от оккупации территориях.