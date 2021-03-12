МИД Азербайджана о распространении письма министра в качестве документа ООН

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, адресованное 1 марта 2021 года генеральному секретарю ООН в связи с попытками армянской стороны разместить своих военных на международно признанных территориях Азербайджана, вопреки междунар

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, адресованное 1 марта 2021 года генеральному секретарю ООН в связи с попытками армянской стороны разместить своих военных на международно признанных территориях Азербайджана, вопреки международному праву и трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, было распространено в качестве документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В своем письме министр Джейхун Байрамов, обратив внимание генсека на шаги армянской стороны, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе, сообщает, в частности, о тайном направлении личного состава вооруженных сил Армении на территорию Азербайджана через Лачинский коридор в гражданской одежде в целях уклонения от контрольных процедур российских миротворцев. Сообщается, что этот факт вызвал протесты семей военнослужащих в Армении и был зарегистрирован независимыми СМИ.

Министр подчеркнул, что размещение вооруженных сил Армении на международно признанных территориях Азербайджанской Республики является грубым нарушением международных обязательств Армении, в частности, ее обязательств уважать и соблюдать суверенитет и территориальную целостность государств.

Письмо министра Джейхуна Байрамова генеральному секретарю ООН было опубликовано в качестве документа Генассамблеи ООН и Совета Безопасности.