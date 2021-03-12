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МИД Азербайджана о распространении письма министра в качестве документа ООН

МИД Азербайджана о распространении письма министра в качестве документа ООН Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, адресованное 1 марта 2021 года генеральному секретарю ООН в связи с попытками армянской стороны разместить своих военных на международно признанных территориях Азербайджана, вопреки междунар
Внешняя политика
12 марта 2021 г. 16:47
МИД Азербайджана о распространении письма министра в качестве документа ООН
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Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, адресованное 1 марта 2021 года генеральному секретарю ООН в связи с попытками армянской стороны разместить своих военных на международно признанных территориях Азербайджана, вопреки международному праву и трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, было распространено в качестве документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В своем письме министр Джейхун Байрамов, обратив внимание генсека на шаги армянской стороны, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе, сообщает, в частности, о тайном направлении личного состава вооруженных сил Армении на территорию Азербайджана через Лачинский коридор в гражданской одежде в целях уклонения от контрольных процедур российских миротворцев. Сообщается, что этот факт вызвал протесты семей военнослужащих в Армении и был зарегистрирован независимыми СМИ.

Министр подчеркнул, что размещение вооруженных сил Армении на международно признанных территориях Азербайджанской Республики является грубым нарушением международных обязательств Армении, в частности, ее обязательств уважать и соблюдать суверенитет и территориальную целостность государств.

Письмо министра Джейхуна Байрамова генеральному секретарю ООН было опубликовано в качестве документа Генассамблеи ООН и Совета Безопасности.

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Версия на английском языке ФотоLetter on transfer of Armenian military to Azerbaijani lands circulated as UN official document
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanın hərbçilərini Azərbaycan ərazisində yerləşdirməsi ilə bağlı məktub BMT sənədi kimi yayılıb

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