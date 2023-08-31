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МИД Азербайджана вручил ноту Ливану в связи с нападением на посольство

МИД Азербайджана вручил ноту Ливану в связи с нападением на посольство Около 50 человек армянского происхождения, проводивших акцию перед посольством Азербайджанской Республики в Ливанской Республике, нанесли урон ограде вокруг административного здания посольства и забросали здание посольства бутылками, заполненными краской
Внешняя политика
31 августа 2023 г. 10:01
МИД Азербайджана вручил ноту Ливану в связи с нападением на посольство

Около 50 человек армянского происхождения, проводивших акцию перед посольством Азербайджанской Республики в Ливанской Республике, нанесли урон ограде вокруг административного здания посольства и забросали здание посольства бутылками, заполненными краской и прикрепленной к ним взрывчаткой.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В результате нападения сотрудники посольства не пострадали.

В ведомстве сообщили, что как только о происшествии было проинформировано ведомство, отвечающее за охрану дипмиссий, на место происшествия прибыли правоохранительные органы, однако провокаторам удалось скрыться с места происшествия.

В целях выявления и задержания преступников, связанных с данным нападением на посольство, в МИД Ливана направлена ​ нота и принимаются соответствующие меры.

В настоящее время охрана посольства усилена, ведется расследование.

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Версия на английском языке Armenians attack embassy of Azerbaijan in Lebanon, Baku sends note to Beirut
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycanın Livandakı səfirliyinə hücum edib, Bakı Beyruta nota verib

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