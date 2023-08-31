МИД Азербайджана вручил ноту Ливану в связи с нападением на посольство

Около 50 человек армянского происхождения, проводивших акцию перед посольством Азербайджанской Республики в Ливанской Республике, нанесли урон ограде вокруг административного здания посольства и забросали здание посольства бутылками, заполненными краской

Около 50 человек армянского происхождения, проводивших акцию перед посольством Азербайджанской Республики в Ливанской Республике, нанесли урон ограде вокруг административного здания посольства и забросали здание посольства бутылками, заполненными краской и прикрепленной к ним взрывчаткой.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В результате нападения сотрудники посольства не пострадали.

В ведомстве сообщили, что как только о происшествии было проинформировано ведомство, отвечающее за охрану дипмиссий, на место происшествия прибыли правоохранительные органы, однако провокаторам удалось скрыться с места происшествия.

В целях выявления и задержания преступников, связанных с данным нападением на посольство, в МИД Ливана направлена ​ нота и принимаются соответствующие меры.

В настоящее время охрана посольства усилена, ведется расследование.