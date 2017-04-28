МИД Азербайджана: Необходимо относиться с пониманием к журналистам, которые обращаются с вопросами о положении Дильгама Аскерова

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ "Необходимо правильно понимать и относиться с пониманием к журналистам, которые обращаются с вопросами касательно положения Дильгама Аскерова". Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Следует принять к сведению, что судьба Дильгама Аскерова и Шахбаза Кулиева, взятых в заложники со стороны вооруженных сил Армении, во время посещения могил своих почивших родителей в оккупированном Кальбаджарском районе Азербайджана, находится в центре пристального внимания азербайджанского народа. А средства массовой информации являются зеркалом общественного мнения", - заявил Х. Гаджиев.

Отметим, на брифинге в Москве 27 апреля М. Захарова раскритиковала статьи ряда азербайджанских СМИ, назвав их "хамскими".