МИД Азербайджана: Некоторые круги пользуются правами человека в ограниченных политических целях

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ "Высказывания верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна относительно положения прав человека в Азербайджане являются заказными и необъективными".

Об этом в заявлении Report сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

По его мнению, некоторые круги пользуются правами человека в ограниченных политических целях: "К сожалению, вопрос по правам человека некоторыми кругами применяется на избирательной основе и используется в ограниченных политических целях.

Верховный комиссар ООН по правам человека не высказывает никакую позицию в соответствии с мандатом в связи с защитой прав человека более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в результате оккупации и политики этнической чистки Армении против Азербайджана, но оказывает политическое вмешательство в частные преступные действия, установленные решением суда, что является проявлением предвзятого отношения.

В то же время, в результате конфликтов сотни тысяч мирных жителей оказались беженцами, что повлекло за собой проблему массовой миграции, являющейся самой крупной после Второй мировой войны, с которой столкнулась Европа. В то время, как за все происходящее необходимо нести коллективную ответственность, некоторые правозащитные организации молчат и проявляют бездействие".

Представитель МИД отметил, что в стране на основании конституции, законов и обязательств Азербайджанской республики на международном уровне, полностью обеспечены верховенство закона, фундаментальные права и свободы, а также свобода прессы: "Защита прав и интересов граждан Азербайджанской республики является высшей целью государства".