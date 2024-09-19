Официальный Баку решительно осудил заявление МИД Армении о якобы "этнической чистке" в Карабахе

Официальный Баку считает неприемлемым заявление МИД Армении, приуроченное к годовщине антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахском регионе, в котором армянское ведомство назвало легитимные действия азербайджанской стороны "нападением на Кар

Официальный Баку считает неприемлемым заявление МИД Армении, приуроченное к годовщине антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахском регионе, в котором армянское ведомство назвало легитимные действия азербайджанской стороны "нападением на Карабах" и "этнической чисткой".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Гаджизаде назвал подобные заявления недопустимыми и подчеркнул, что локальная антитеррористическая операция 19-20 сентября 2023 года преследовала цель полного разоружения и вывода остатков ВС Армении из Карабаха, восстановления суверенитета и конституционного строя страны на этих территориях.

По его словам, несмотря на заявления о своей миролюбивости, Армения продолжает использовать термин "Нагорный Карабах" по отношению к исконной и признанной территории Азербайджана – Карабахскому экономическому району, что является ярким примером неуважения к суверенитету и территориальной целостности страны.

"Антитеррористические меры, проведенные в прошлом году нашими Вооруженными силами на наших суверенных территориях менее чем за 24 часа, полностью соответствовали международному праву, в том числе международному гуманитарному праву. Это не только одна из самых славных страниц в истории Азербайджана, но и торжество международного права и справедливости", - отметил он.

Гаджизаде отметил, что после своего поражения в 44-дневной войне, Армения в течение почти трех лет, вопреки своим обязательствам, не только не выводила незаконные вооруженные формирования из Карабахского региона, но даже переправляла дополнительное оружие, военную технику и мины на территорию Азербайджана:

"Армения продолжала и расширяла минный террор против Азербайджана. Официальные лица Армении всячески пропагандировали и пытались удержать преступный сепаратистский режим на наших территориях, а 2 сентября 2023 года премьер-министр Армении поздравил их с так называемой "независимостью".

19 сентября 2023 года в результате теракта, совершенного армянскими вооруженными формированиями, погибли шесть граждан Азербайджана, что и переполнило чашу терпения, сделав антитеррористические мероприятия неизбежными.

Несмотря на провокации и пропаганду армянской стороны, во время проведения антитеррористических мероприятий гражданское население, инфраструктура не пострадали, были выведены из строя только легитимные военные цели. Также несмотря на многочисленные призывы азербайджанской стороны не покидать места проживания и запуск программы реинтеграции, армянские жители решили покинуть территории Азербайджана. Это был их свободный выбор. Попытка преподнести это как "этническую чистку" демонстрирует лицемерие Армении, которая сама массово изгнала азербайджанцев с оккупированных азербайджанских территорий и с территории самой Армении, совершила геноцид и массовые убийства".

Гаджизаде добавил, что после полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана возникла историческая возможность для нормализации армяно-азербайджанских отношений и, в конечном итоге, подписания окончательного мирного соглашения. По его словам, в такой момент неприемлемо сохранение в конституции Армении и других законодательных актах претензий к территориальной целостности Азербайджана.

В заключение представитель МИД почтил светлую память шехидов, отдавших жизнь за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.