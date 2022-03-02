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МИД Азербайджана назвал условия нормализации отношений с Арменией

МИД Азербайджана назвал условия нормализации отношений с Арменией Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Арабской Республики Египет в Азербайджанской Республике Аделя Ибрагима по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.
Внешняя политика
2 марта 2022 г. 19:20
МИД Азербайджана назвал условия нормализации отношений с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Арабской Республики Египет в Азербайджанской Республике Аделя Ибрагима по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Высоко оценив дипломатическую деятельность посла в нашей стране, Джейхун Байрамов выразил признательность за вклад в развитие отношений между двумя странами.

Джейхун Байрамов отметил, что с устранением фактора оккупации создаются возможности для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и для этого в первую очередь необходимо строгое соблюдение принципов международного права, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ.

Посол Египта Адель Ибрагим выразил благодарность за внимание и поддержку, оказанные ему в период его деятельности в Азербайджане. Посол подчеркнул, что Египет всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана и выступает за обеспечение устойчивого мира в регионе.

Министр пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan XİN Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasının şərtlərini açıqlayıb

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